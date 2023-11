Dabei zeigte sich, dass die Tiere keinen penetrativen Sex haben. Das könnte an der relativen Größe des Penisses der Breitflügelfledermäuse liegen, der im erigierten Zustand nicht nur rund ein Fünftel der Körperlänge der Tiere einnimmt, sondern siebenmal länger als eine durchschnittliche Vagina dieser Fledermausart ist. Stattdessen nutzten die Männchen ihr überdimensionales Glied dafür, um sich beim Paarungsakt abzustützen, während sie den Schwanz der Weibchen zur Seite schoben, um in einer Art "Umarmungssex" ihr Sperma in Richtung des Unterleibs der Partnerin zu befördern. Im Schnitt dauerten diese Kopulationen weniger als 53 Minuten, aber eine Paarung erstreckte sich über mehr als zwölf Stunden.