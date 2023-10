Das Ergebnis: Die Frühmenschen gingen auf Nahrungssuche in Gruppen von fünf und mehr Individuen und konnten mit dieser Größe die Riesen-Hyänen von den Aasstellen verjagen. Somit vergrößerten sich die Menschenpopulationen in der Simulation immer weiter, während die der Riesen-Hyänen sanken. Im späten Pleistozän starb diese Hyänenart schließlich aus, wohl auch, weil sie nicht mehr genug Kadaver als Nahrungsgrundlage fand.

Die Wissenschaftler konnten in der Simulation auch zeigen, dass Menschengruppen von mittlerer Größe wohl am besten für die Aassuche waren. Denn in sehr kleinen Gruppen waren unsere Vorfahren nur erfolgreich, wenn die Raubtierdichte und damit auch die Menge an Kadaver hoch waren. Bei einer Anzahl von rund zehn Individuen waren sie auch teilweise in der Lage, Säbelzahntiger und Jaguare zu verscheuchen. Bei noch größeren Gruppen benötigten die Frühmenschen wiederum sehr viel Aas, um alle Mitstreiter ernähren zu können. Letztlich spekulieren die Forschenden, dass das Aas für die frühen Menschen eine wichtige Energiequelle war - besonders im Winter, wenn es nur wenig pflanzliche Nahrung gab.