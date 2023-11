Die Wissenschaftler um Yoshiyuki Henning behandelten für ihre Untersuchung in Laborexperimenten Zellen aus der menschlichen Netzhaut mit einem Extrakt aus Zigarettenrauch – einmal unter normalen Sauerstoffbedingungen von 21 Prozent und einmal unter Sauerstoffmangel mit nur einem Prozent. "Wir konnten beobachten, dass Zigarettenrauch die sogenannte mitochondriale Integrität stört, also die natürliche Funktionsweise der Mitochondrien stark beeinträchtigt", erklärt Henning.

Normalerweise würde in so einem Fall ein Notfallmechanismus anspringen, der dazu führt, dass der Zuckerstoffwechsel, die sogenannte Glykolyse rapide ansteigt. Doch dieser Mechanismus blieb überraschenderweise aus und stattdessen waren zwei Stoffwechselwege zur Energiegewinnung unter normalen Sauerstoffverhältnissen massiv gestört. "Das ist für uns vor allem deshalb interessant, weil ein gestörter Energiestoffwechsel in den Netzhautzellen als eine zentrale Ursache für die altersbedingte Makuladegeneration vermutet wird", so Gina-Eva Görtz vom Universitätsklinikum Essen.