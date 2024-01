Dabei entschieden sich die Affen immer für ihre Essensvorliebe, egal was der menschliche Teilnehmer wählte. Die Kinder hingegen wählten nicht ihr Lieblingsessen, wenn dies mit dem des Erwachsenen übereinstimmte und erhöhten so die Chance, dass dieses noch verfügbar wäre. Die Ergebnisse der Studie stützen die These, dass Erkennen der Vorlieben anderer, auch wenn sie sich von den eigenen unterscheiden (die sogenannte "theory of mind"), ein typisch menschlicher Charakterzug und überall auf der Erde zu finden ist.