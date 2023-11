Der große Vorteil der Schiffsbohrmuscheln, auch Holzbohrmuscheln oder Schiffsbohrwürmer genannt, liegt in ihrem schnellen Wachstum. Da sie nicht wie gewöhnliche Muscheln eine Schale ausbilden, schaffen die Teredinidae einen Längenzuwachs von 30 Zentimetern in nur sechs Monaten. Dabei wandeln sie altes Holz (etwa von Schiffen) in hochwertiges Protein um. Ihr Gehalt an Vitamin B12 ist zudem deutlich höher als bei anderen Muschelarten – und mehr als doppelt so hoch wie bei Gemeinen Miesmuscheln.