Im Ergebnis zeigte sich, dass höhere Stresslevel in der Kindheit und Jugend mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den jungen Erwachsenen verbunden waren. Auch stieg bei ihnen die Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck, einem hohen Bauchfettanteil, Übergewicht und Fettleibigkeit allgemein sowie Diabetes Typ 2. "Obwohl wir schon angenommen hatten, dass sich Stressmuster in veränderten Herz-Kreislauf-Werten messen lassen, haben wir nicht solch klare Muster bei verschiedenen Risikofaktoren erwartet", erläutert der Studienautor Fangqi Guo.

Daher sollten Mediziner künftig noch stärker die Stresslevel bei ihren jungen Patienten in den Blick nehmen, fordern die Experten. So könnten passende Behandlungen noch früher starten. Allerdings geben die Forschenden für ihre Studie zu bedenken, dass die Zahl der Probanden relativ gering war. Künftige Untersuchungen könnten an die aktuelle mit einer größeren Teilnehmerzahl anknüpfen.