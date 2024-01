Experten von der Woods Hole Oceanographic Institution in Falmouth im US-Bundesstaat Massachussetts rekonstruierten dafür die Verteilung von Isotopen des Elements Thallium in den Ozeanen auf der Erde in den vergangenen 32.000 Jahren. Dabei zeigte sich, dass der globale Anteil des Sauerstoffs in zwei Perioden zurückgehender Eiszeiten anstieg. Dies ging einher mit einem wachsenden Kohlendioxid-Gehalt in der Atmosphäre sowie verstärkten Windströmen im Südpolarmeer (auch Südlicher oder Antarktischer Ozean genannt).