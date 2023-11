In der elsässischen Hauptstadt Straßburg wird gerade ein Vorfall untersucht, bei dem vieles darauf hindeutet, dass es sich um den Einschlag eines Meteoriten mitten in einer Stadt handeln könnte. Demnach wurde am Montagmorgen bei einem geparkten Auto ein Loch im Dach mit einem Durchmesser von rund 50 Zentimetern entdeckt. Auch die Rückbank war zerstört. Laut verschiedener Medienberichte hatten Anwohner in der Nacht zuvor einen extrem lauten Knall gehört, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.