Nordamerika und Ostasien haben in den vergangenen 20 Jahren unter teils extremen Kältewellen gelitten – obwohl sich die Erde als Ganzes immer weiter erwärmt. Viele Experten sahen dafür bisher die Erwärmung der Arktis und ein Abschwächen des Jetstreams (starker Westwindstrom) als Gründe an, was sich allerdings nicht mit den meisten Klimamodellen deckte. Forschende vom Korea Institute of Science and Technology (KIST) haben eine andere Erklärung für die Kälteeinbrüche gefunden: die Ozeane in den gemäßigten Breiten, also zwischen dem Polarkreis und dem vierzigsten Breitengrad auf der Nord- und Südhalbkugel.