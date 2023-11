Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Wissen-News Zu viele Satelliten: Esa-Chef fordert Verkehrsrecht im All

23. November 2023, 12:07 Uhr

Die Zahl riesiger Satelliten-Konstellationen im All wächst rasant. Damit steige das Risiko für Zusammenstöße, die in Kettenreaktionen immense Schäden verursachen könnten, so Josef Aschbacher, Generaldirektor der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Ein global geltendes Weltraum-Verkehrsgesetz müsse her.