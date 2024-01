Italienische Wissenschaftler haben einen ferngesteuerten zweibeinigen Roboter entwickelt, der einen Menschen über weite Distanzen erstaunlich gut vertreten kann. Ein Forscher vom Istituto Italiano di Tecnologia in Genua konnte bei einem Funktionstest mit Hilfe des humanoiden Roboters iCub3 über eine Entfernung von 300 Kilometern sehen und hören. Auch haptische Eindrücke an den Roboterhänden wurden übertragen. Gleichzeitig übernahm iCub3 die Bewegungen des Forschers. Er ahmte dessen Gesichtsausdruck nach und gab dessen Stimme wieder. Umarmungen waren genauso möglich wie das Legen von Puzzle-Teilen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/EurekAlert | Stefano Dafarra

Die Technik, mit der die Forschergruppe um Stefano Dafarra am internationalen Roboter-Avatar-Wettbewerb ANA Avatar XPrize teilnahm, wurde nun in der Fachzeitschrift "Science Robotics" beschrieben. Die Forscher beschreiben ihre Entwicklung als "vielseitiges Avatarsystem, das es Menschen ermöglicht, sich durch humanoide Roboter verkörpern zu lassen". Der Informationsaustausch läuft dabei in beide Richtungen. Der Bediener lässt den Avatar laufen sowie Arm- und Handbewegungen ausführen. Er kommuniziert über den Avatar mit Menschen über seine Stimme und seine Mimik, insbesondere die Augenbrauen, den Mund und die Augen.