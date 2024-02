In tschechischen Wäldern, in denen bis vor wenigen Jahren Borkenkäfer wüteten, haben sich viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten angesiedelt. Das geht aus einer Studie der Akademie der Wissenschaften, der Südböhmischen Universität Budweis (Ceske Budejovice), des Museums der Walachei und der Agentur für Natur- und Landschaftsschutz hervor. Die Borkenkäferplage wütete zwischen 2018 und 2020 in Tschechien.