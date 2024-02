Mitglieder des britischen Startups "Limbic" haben untersucht, in wieweit die Einführung des von ihnen entwickelten Chatsbots in den Online-Diensten des "National Health Systems" (NHS) in Großbritannien die Überweisung von Menschen mit psychischen Problem zu einer Gesprächstherapie steigern kann. Die Ergebnisse ihrer Studie zeigen, dass die NHS-Dienste 15 Prozent mehr Selbstüberweisungen verzeichneten, wenn ein Chatbot eingesetzt wurde. Durch die Unterstützung der Chatbots konnten also mehr Menschen zu einem Erstgespräch mit einem klinischen Therapeuten vermittelt werden. Vor allem Menschen aus Minderheiten profitierten davon. So zeigte sich ein Anstieg von 179 Prozent bei Personen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität. Bei Personen, die sich ethnischen Minderheiten zugehörig fühlten, war es ein Anstieg von 29 Prozent.