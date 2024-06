Anhand einer Einsamkeitsskala teilten die Forschenden die Menschen anschließend in vier Gruppen ein. In der ersten Gruppe "Konstant niedrig" befinden sich diejenigen, die in beiden Befragungen niedrige Einsamkeitswerte erzielten. Außerdem gibt es die Gruppen "Remittierend", also Menschen, die in der ersten Befragung hohe und in der zweiten niedrige Werte erzielten. Darüber hinaus gibt es die Gruppen "Kürzlich aufgetreten" und "Konstant hoch".