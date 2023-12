Das Forscherteam um Mingrui Wu verwendete als Kern der neuen Faser ein Aerogel. Diese hochporösen Festkörper bestehen zu mehr als 90 Prozent ihres Volumens aus Poren, weswegen sie ein ideales Material zur Wärmedämmung sind. Allerdings sind Aerogele auch sehr zerbrechlich, schlecht zu verarbeiten und nicht wasserfest. Deshalb war ihr Einsatz als Isolierfaser in Textilien bislang begrenzt. In Anlehnung an die Kern-Schale-Struktur von Eisbärenhaaren umhüllten Wu und Kollegen eine starke polymere Aerogelfaser mit einer dünnen, dehnbaren Gummischicht.