Wissen-News Phlegräische Felder: Erdbeben mit Stärke 4,0 in Europas Supervulkan

26. Juli 2024, 16:07 Uhr

Am Freitag (26. Juli) Nachmittag hat vor der Küste von Pozzuoli (westlich von Neapel) mehrfach die Erde gebebt. Der stärkste Erdstoß erreichte um 13:46 Uhr eine Magnitude von 4,0. Ein Beben dieser Stärke hat es in dem Gebiet in den 20 Jahren zuvor erst viermal gegeben. Aus Sorge vor größeren Schäden flüchteten Menschen auf die Straßen.