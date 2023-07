Soziale Normen spielen im täglichen Leben der Menschen eine wichtige Rolle. Sie regeln, wie sich Menschen verhalten sollten und wie sich der Ruf auf der Grundlage früherer Verhaltensweisen bildet. In den letzten 25 Jahren hat man versucht, die Dynamik der Reputation anhand mathematischer Modelle aus der evolutionären Spieltheorie zu beschreiben. Die meisten dieser Modelle gehen davon aus, dass der Ruf einer Person nur von seinen Taten in der Vergangenheit abhängt. Alltagserfahrungen und Experimente deuteten jedoch bereits in der Vergangenheit an, dass Menschen ihren Ruf nicht nur durch ihr Verhalten, sondern auch dadurch erwerben, mit wem sie interagieren. Das hat auch die neue deutsch-japanische Modellstudie bestätigt.