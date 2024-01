Die Zahl der Verwandten, die ein Mensch hat, droht dramatisch bis zum Jahr 2095 abzunehmen. Dies hat eine Forschergruppe des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock zusammen mit Wissenschaftlern aus Buenos Aires und Amsterdam vorhergesagt. "Wir haben uns gefragt, wie sich der demografische Wandel auf die Verfügbarkeit der Verwandtschaft in der Zukunft auswirken wird", erklärt Alburez-Gutierrez vom MPI in Rostock. "Wie sahen Größe, Struktur und Altersverteilung der Familien in der Vergangenheit aus und wie werden sie sich in Zukunft entwickeln?"

Immer weniger Verwandte: Fragezeichen für die Pflege

Um diesen Fragen nachzugehen, werteten sie historische und vorhergesagte Daten aus dem World Population Prospects der UN aus. Sie entwickelten ein Modell, um Verwandtschaftsgrade in der Zukunft vorherzusagen. Als verwandt zählten sie lebende Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel und Urenkel, Tanten und Onkel, Nichten und Neffen, Geschwister, Cousinen und Cousins. Die modellierten Daten gehen von einem drastischen Rückgang aus, besonders in Südamerika und der Karibik. Dort habe eine 65-jährige Frau 1950 noch 56 lebende Verwandte gehabt, im Jahr 2095 voraussichtlich nur noch 18,3 - ein Rückgang von fast 70 Prozent. In Europa und Nordamerika schrumpfe die Anzahl von 25 auf voraussichtlich 15,9 (knapp 35 Prozent). Weltweit werde auch der internationale Unterschied zwischen Familiengrößen abnehmen, also sich die Menge an Verwandten im Vergleich weltweit annähern.