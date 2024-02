In Sachsen hat sich eine Allianz zum Schutz des Feuersalamanders formiert. Wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Pirna mitteilte, besteht das Ziel darin, ein Monitoring- und Frühwarnsystem zum Schutz des Feuersalamanders in Sachsen aufzubauen. Beteiligt seien die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, die Universität Leipzig und die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden.