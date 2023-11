Es ist die erste Studie, die Hirnstruktur und Lernleistung in Verbindung mit Kopfbällen über einen Zeitraum von zwei Jahren beobachtet hat. Beteiligt waren 148 junge erwachsene Amateurfußballer, das Durchschnittsalter betrug 27 Jahre, 26 Prozent der Probanden waren Frauen. Die Teilnehmer wurden nach der Häufigkeit ihrer ausgeübten Kopfbälle in drei Gruppen eingeteilt. Im Vergleich zum Beginn des Studienzeitraums stellte sich am Ende heraus, dass die Gruppe mit vielen Kopfbällen (mehr als 1.500 in zwei Jahren) einen Anstieg der Diffusivität in den frontalen Regionen der weißen Substanz und einen Rückgang des sogenannten Orientierungsdispersionsindex (eines Maßes für die Gehirnorganisation) in bestimmten Gehirnregionen aufwies.

"Unsere Analyse ergab, dass viele Kopfbälle über einen Zeitraum von zwei Jahren mit Veränderungen in der Mikrostruktur des Gehirns einhergingen, die mit den Ergebnissen bei leichten traumatischen Hirnverletzungen vergleichbar sind", sagt Michael L. Lipton, Radiologie-Professor an der Columbia University und Hauptautor der Studie. "Eine hohe Anzahl an Kopfbällen wurde auch mit einem Rückgang der verbalen Lernleistung in Verbindung gebracht. Dies ist die erste Studie, die eine langfristige Veränderung der Hirnstruktur im Zusammenhang mit Kopfstößen beim Fußball zeigt."