Forscher in den USA haben eine bisher unbekannte Verbindung zwischen dem Kleinhirn, in dem sich fast drei Viertel aller Nervenzellen (Neuronen) des Gehirns befinden, und dem Belohnungszentrum im Gehirn, den sogenannten Basalganglien entdeckt. Die Basalganglien sind eine Gruppe von Hirnkernen im mittleren Großhirn (Endhirn). Sie kontrollieren unsere Bewegungen, sind aber auch für unsere Motivationen und unser Suchtverhalten zuständig, wobei der Botenstoff Dopamin eine entscheidende Rolle spielt.

In ihrer Studie haben der Biowissenschaftler Farzan Nadim vom New Jersey Institute und seine Kollegen erstmals den direkten Beweis erbracht, dass das Kleinhirn und das Belohnungszentrum der Basalganglien miteinander verflochten sind. Die Forscher zeigten auf, dass das Kleinhirn den Dopaminspiegel in den Basalganglien moduliert, der den Bewegungsbeginn, die Bewegungsstärke und die Belohnungsverarbeitung beeinflusst. "Diese Verbindung beginnt im Kleinhirn und führt zu Neuronen im Mittelhirn, die Dopamin an die Basalganglien [...] liefern", erklärt Nadim.