Eine Studie aus den USA und China, die wiederum auf Daten von mehr als 276.000 Menschen in der britischen "Biobank" zurückgriff, bestätigt das nun. Die Forscher untersuchten die Häufigkeit von 583 reproduktionsassoziierten genetischen Varianten in der Datenbank und stellten fest, dass mehrere der Varianten, die mit mehr Fortpflanzung in Verbindung gebracht werden, in den letzten Jahrzehnten häufiger geworden sind, obwohl sie gleichzeitig mit einer kürzeren Lebenserwartung in Verbindung stehen. Vermutlich sei das eine Folge der natürlichen Auslese zugunsten einer höheren Reproduktion.