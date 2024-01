Ähnlich wie bei Medikamenten müssen auch therapeutische Genen innerhalb bestimmter Grenzen verabreicht werden. Eine zu hohe Dosis des Proteins, was den Prozess bei der Gentherapie auslöst, könnte toxisch sein, eine geringe Menge die Wirkung abschwächen oder ganz verpuffen lassen. In einer aktuellen Studie berichten Forscher des Baylor College of Medicine über ein Verfahren, dass die Genexpression wirksam reguliert.

Seit über einem Jahrzehnt hat die Gruppe um Laising Yen daran gearbeitet. "Die Lösung, die wir gefunden haben, beinhaltet kein fremdes regulatorisches Protein, das bei den Patienten eine Immunreaktion auslöst. Stattdessen verwenden wir kleine Moleküle, die mit RNA interagieren, die normalerweise keine Immunreaktion auslösen", sagt Yen. Diese kleinen Moleküle dienen als eine Art Schalter, die die Genexpression an- beziehungsweise ausschaltet. Diese "Schalter" kontrollieren die Kopie des genetischen Materials, die RNA, mittels des sogenannten polyA-Signals. Dieses polyA-Signal fungiere in der RNA quasi als Stoppschild, ab dem die Genexpression abgeschlossen werde. Der Clou der Forscher ist, dass sie das Signal anders kodieren, nämlich am Anfang eines RNA-Abschnitts, statt an dessen Ende. Mittels des Medikaments Tetracyclin, an das die Moleküle angehängt werden, werde so die Proteinbildung gestoppt. Nimmt ein Patient weniger Tetracyclin ein, werde die Genexpression früher gestoppt. Werde eine höhere Dosis des therapeutischen Proteins aus der Gentherapie benötigt, müsse die Dosis des modifizierten Tetracyclins erhöht werden.