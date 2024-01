Die Kapsel sei derzeit etwa so weit von der Erde entfernt wie der Mond, befinde sich aber auf einer Flugbahn, die sie wieder zurück zur Erde führe, wo sie aller Voraussicht nach in der Erdatmosphäre verglühen werde, teilte das Unternehmen Astrobotic aus Pittsburgh am Montag mit. Nach Abstimmung unter anderem mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa habe man sich dazu entschlossen, die Kapsel auf diese Weise kontrolliert abstürzen zu lassen. Wann und wo genau dies stattfinden soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt.