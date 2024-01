Dr. Nathaniel Glasser, Hauptautor der Studie, sagt: "Es gibt ein echtes Missverständnis, dass Männer nicht besonders sensibel oder emotional sind. In Wirklichkeit denke ich, dass sich die Emotionen von Männern anders darstellen, weil sie von soziokulturellen Erzählungen beeinflusst sind, die ihnen vorschreiben, ihre Gefühle nicht durch Tränen oder Worte auszudrücken, die als Schwäche ausgelegt werden. Sie können besonders harte soziale und psychologische Strafen erleiden, wenn sie den Normen ihrer Geschlechtsidentität nicht gerecht werden." Die Forschenden wollten in ihrer Studie untersuchen, wie sich diese übersehene Sensibilität bei Cis-Männern (Männer, deren Geschlechtsidentität ihrem unmittelbar nach der Geburt festgestelltem biologischen Geschlecht entspricht) in einer Abneigung gegenüber gesunden Verhaltensweisen sowie in einem übermäßigen Engagement für gesundheitliche Risikoverhaltenweisen äußern könnte.

Als erstes fanden die Forschenden heraus, dass die Art und Weise, wie die heranwachsenden Jungen ihr Geschlecht in der Schule auslebten, einen erheblichen Einfluss auf andere männliche Schüler der untersuchten Schule hatten. Sie beeinflussten sich also gegenseitig. Auch ihre Art und Weise, wie sie auf den soziokulturellen Druck in Bezug auf das männliche Geschlecht reagierten, wurde durch die anderen Schüler beeinflusst. Daraus entwickelte sich also eine gewissen Schulnorm.



Jugendliche Jungen, deren Geschlechtsausdruck weiter von der Schulnorm abwich, wiesen als junge Erwachsene die größten Veränderungen ihres Geschlechtsausdrucks auf. Sie passten sich also an, um der Schulnorm zu entsprechen. Diejenigen, die die stärkste Veränderung aufwiesen, neigten auch am ehesten dazu, als junge Erwachsene Substanzen wie Alkohol, Zigaretten und Marihuana zu missbrauchen. Für Glasser zeigen diese Ergebnisse, dass sozialer Druck als Gesundheitsfaktor ernst zu nehmen ist.



Die Studie erschien um Journal of Adolescent Health und ist Teil eines größeren Forschungsprojekts zu den greifbaren gesundheitlichen Auswirkungen von sozialem Druck, insbesondere im Zusammenhang mit Geschlechtsidentität und -ausdruck.