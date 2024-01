Umwelthormone sind chemische Substanzen, die ähnlich wie körpereigene Hormone wirken können. Als endokrine Disruptoren stören sie hormonelle Prozesse im Körper, indem sie diese anstoßen, verstärken oder hemmen.



Der Mensch ist täglich einer Vielzahl dieser Umwelthormone ausgesetzt, so zum Beispiel sind sie als Weichmacher in Plastikprodukten enthalten. "Auch wenn wir nur kleinste Mengen dieser Substanzen aufnehmen, dies aber über einen längeren Zeitraum, so kann das ernsthafte Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben", sagt Ana Zenclussen, Immunologin und Leiterin des Departments Umweltimmunologie am UFZ.