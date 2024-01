"Ärzte stellen fest, dass immer mehr Männer mit kardiovaskulären Erkrankungen Medikamente gegen erektile Dysfunktion beantragen", so Daniel Peter Andersson, außerordentlicher Professor am Karolinska Institutet in Stockholm und Hauptautor der Studie. "Während es bei Männern mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine positive Assoziation mit ED-Medikamenten gibt, besteht bei Patienten, die Nitrate einnehmen, möglicherweise ein erhöhtes Risiko für negative gesundheitliche Folgen."