Reichweite von E-Autos: Kommen Elektroautos nicht weit?

Das Thema Reichweite ist ein Dauerbrenner in Sachen Elektroautos. Für die Norweger ist diese Frage besonders relevant. Nicht nur, weil bewohnte Gebiete oft weit auseinanderliegen, sondern weil viele Menschen auch gerne in die Berge auf ihre Hütte fahren. Nicht verwunderlich also, dass das NAF dem Weg zur Hütte einen eigenen Test gewidmet hat und auch insgesamt große Reichweitentests mit Elektroautos durchführt.

Jedes Jahr werden dafür eine Reihe verschiedener Elektroautomodelle an jeweils einem Testtag im Sommer und im Winter auf ihre Reichweite geprüft. Der letzte Wintertest war Ende Januar 2024: 23 Autos, eine Strecke von Oslo nach Dombås (von 18 Meter über dem Meeresspiegel auf 1069) und Temperaturen zwischen 4 und -11 Grad. Ergebnis: Im Schnitt haben die Elektroautos 4 bis 36 Prozent ihrer Reichweite im Winter verloren.

E-Auto heizen: Standheizung einschalten während das Auto lädt

Bei einigermaßen vergleichbaren Tests (Winter- und Sommerwerte, allerdings mit deutschen Temperaturen und nur 3 getesteten Autos) kommt der ADAC auf Mehrverbräuche von 25 bis 31 Prozent. Bei Benzinern, heißt es, seien es im Mittel plus 15 Prozent, beim Diesel plus 24 Prozent. Je nach Modell und Gegebenheiten verbraucht das Elektroauto im Winter also tatsächlich mehr (oder weniger) als die Verbrennerautos.

Bei Kaltstarts auf Kurzstrecke (23 Kilometer) hingegen steigt der Mehrverbrauch dann laut der Initiative Green NCAP auch mal auf 70 Prozent, wenn die Außentemperatur deutlich unter dem Gefrierpunkt liegt. Vergleichswerte für die Verbrennerautos gibt es hier nicht. Der ADAC rät in jedem Fall dazu, die Autos per Standheizung schon vorzuwärmen. Bei Elektroautos ist die serienmäßig eingebaut und kann den Strom aus der Steckdose ziehen, solange das Auto am Kabel hängt. Kein Eiskratzen inklusive!