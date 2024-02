Seit knapp 10 Jahren beschäftigt sich die HTWK-Forschungsgruppe FLEX mit digital basierenden Konzepten für individuelles Bauen. Im Mittelpunkt steht dabei der nachhaltige Baustoff Holz. Jetzt entsteht in Leipzig-Engelsdorf das dazu passende Reallabor, in dem das Bauen mit Holz im Maßstab 1:1 auf Anwendungsniveau entwickelt werden soll. So soll der Transfer von angewandten Wissenschaften in die Praxis beschleunigt werden.

Effizienz und Innovation durch Digitalisierung

Das technologische Herz der 1.100 Quadratmeter großen Halle bilden an einem Brückenkran befestigte Industrieroboter. Sie sind über eine zentrale Steuerung untereinander und mit dem Kran verbunden. Jeder Punkt in der Halle kann so digital angesteuert werden. Damit das Bauen von den positiven Effekten der Digitalisierung profitiert, spielen parametrische digitale Modelle eine zentrale Rolle. Alle Schritte vom Entwurf über die Planung bis zur Vorfertigung sowie Logistik und Montage auf der Baustelle sollen lückenlos vernetzt sein.

In der Bauwende ganz vorn mitspielen