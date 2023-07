Australische Wissenschaftler haben entdeckt, dass der von australischen Honigtopfameisen (Camponotus inflatus) produzierte Honig eine einzigartige antimikrobielle Wirkung gegen Bakterien und Pilze besitzt. Damit könnte der Ameisenhonig auch für die moderne Medizin von Interesse sein, so ein Fazit einer in PeerJ veröffentlichen Studie. Die Aborigines in den Wüstengebieten Westaustraliens und des Northern Territory nutzen den Honig bereits seit tausenden von Jahren gegen Erkältungen, Halsschmerzen und als Wundsalbe.