Reste des ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation ISS sind am Freitagabend in das Amerikanische Mittelmeer, einem westlichen Nebenmeer des Atlantiks, gestürzt. Wie die Sprecherin des Weltraumlagezentrums der Bundeswehr, Simone Meyer, mitteilte, war das Paket am Freitagabend um 20:29 Uhr (MEZ) wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. Es sei "wahrscheinlich zu großen Teilen verglüht". Reste seien grob in einem Korridor zwischen Guatemala und Florida ins Meer gefallen. Das Amerikanische Mittelmeer besteht aus dem Karibischen Meer im Südosten und dem Golf von Mexiko im Nordwesten.

Batteriepaket überflog zuvor Deutschland

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein Zuvor hatte das ISS-Batteriepaket auch Deutschland überflogen. Meyer zufolge war es um 19:21 Uhr von Westen kommend in 139 Kilometern Höhe über die Mitte Deutschlands geflogen. Vorab hatte es Sorge gegeben, dass Trümmerteile auf die Bundesrepublik stürzen könnten, obwohl das als sehr unwahrscheinlich galt. Dazu gab das Weltraumlagezentrum am Freitagabend Entwarnung.

Bei dem abgestürtzten Objekt handelte es sich um eine Palette mit neun ausgedienten Batterien der ISS. Die Plattform war in etwa so groß wie ein Auto und wiegt rund 2,6 Tonnen. Sie wurde im März 2021 von der ISS abgekoppelt mit dem Ziel, später in der Atmosphäre zu verglühen.

Absturz zunächst über Nordamerika erwartet

Bildrechte: ESA Bereits am Donnerstag hatten das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das für Raumfahrt zuständige Bundeswirtschaftsministerium über das Batteriepaket informiert. Berechnungen des DLR waren zunächst davon ausgegangen, dass das Paket am späten Freitagabend deutscher Zeit über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintritt. Am Freitagabend war der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre schließlich im Bereich westlich Australien über Guatemala bis südlich Island erwartet worden.

Experten sahen keine Gefahr für Deutschland