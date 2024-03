Trümmerteile eines ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation ISS könnten am Freitag auf die Erde niedergehen. Das haben das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt. Laut DLR könnte das Objekt jüngsten Berechnungen zufolge über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. Als Zeitfenster wird ein 20-Stunden-Korridor rund um den späten Freitagabend deutscher Zeit angegeben. Diese Einschätzung könne sich aber noch ändern.

Bei dem Objekt handelt es sich den Angaben zufolge um eine Plattform mit Batteriepaketen, welche am 21. März 2021 von der ISS abgetrennt wurde. Die Plattform ist in etwa so groß wie ein Auto und wiegt 2,6 Tonnen. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre dürften Teile des Objekts verglühen, doch einige könnten auch die Erdoberfläche erreichen. Das Bundeswirtschaftsministerium schrieb dazu, das deutsche Weltraumlagezentrum in Uedem werde den bevorstehenden Wiedereintritt beobachten und an verschiedene Ministerien berichten.