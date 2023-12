Forscher des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF und des Instituts für Angewandte Physik der Friedrich-Schiller-Universität in Jena haben eine neuartige Diamantstruktur entwickelt, die hochpräzise Messungen im extrem-fernen Infrarotbereich ermöglicht. Mithilfe einer speziellen Technologie gelang es ihnen, mikroskopische Pyramiden in einen Diamanten zu ätzen.

Bildrechte: ESA

Die so geschaffenen Diamantstrukturen werden für die Strahlteiler des Spektrometers eines Satelliten benötigt, den die Europäische Weltraumbehörde (ESA) 2027 im Rahmen ihrer Forum-Mission ins All bringen will. Der mit der Herstellung der neuartigen Diamantstrukturen befasste Abteilungsleiter für Mikro- und nanostrukturierte Optik am Fraunhofer IOF, Falk Eilenberger, bezeichnete die Esa-Forum-Mission als "ein Satellit gewordenes Fieberthermometer mit extremer Präzision".