Wie groß ein Mensch werden kann, ist in seinen Genen festgelegt. Doch nicht immer werden wir auch so groß. Denn zahlreiche Faktoren können das Wachstum beeinflussen, so wie etwa Umwelteinflüsse, Stress, Ernährung, Krankheiten oder auch kulturelle Faktoren. Was waren also die Gründe bei den Menschen der frühen Jungsteinzeit? Die begann in Mitteldeutschland mit dem Übergang zur sesshaften Lebensweise und zum Ackerbau um 5.500 vor Christus. Schon etwas länger ist bekannt, dass die Menschen damals kleiner waren als genetisch möglich.