Infektionen in Gesundheitseinrichtungen, sogenannte healthcare-associated infections (HAI), sind eine Gefahr für Patienten und Personal. Eine neue Studie aus den USA hat in einem Krankenhaus, obwohl dort alle Vorschriften zu Desinfektion eingehalten wurden, Mikroben gefunden. Dies sei besonders an Gegenständen der Fall gewesen, die von vielen Menschen berührt wurden. Das lege nahe, dass die bisher geltenden Vorschriften nicht ausreichen.

In einem Krankenhaus in Texas nahmen die Wissenschaftler im vergangenen Sommer über 400 Proben von Oberflächen, die häufig berührt werden. Darunter waren Puppen zum Üben von Wiederbelebung, mobile Arbeitsstationen, Pausentische oder Tastaturen von Schwesternarbeitsplätzen. Auf all diesen Oberflächen wiesen die Forscher Bakterien nach, darunter Staphylo- und Streptokokken. Besonders betroffen waren die Gitter von Krankenbetten. Einige der Erreger konnten auch in Patienten nachgewiesen werden und sollen zu Hirnhautentzündungen und Endokarditis geführt haben.