In der Studie nutzten die Forscher und Forscherinnen Daten von X aus den Jahren 2017 bis 2019. Zusätzlich verwendeten sie KI-Techniken, um nachvollziehen zu können, wie soziale Medien die Leugnung des Klimawandels ausgeweitet haben. Mithilfe des Large Language Model von ChatGPT klassifizierten die Forscher mehr als 7,4 Millionen geocodierte Tweets als "für" oder "gegen" den Klimawandel und kartierten die Ergebnisse auf Landes- und Bezirksebene. Anschließend verwendeten sie statistische Modelle, um Befürworter und Gegner des Klimawandels in sozialen Medien zu bestimmen.

Die Ergebnisse: 14,8 Prozent der Amerikaner leugnen den Klimawandel. Zudem gab es auch regional große Unterschiede. An der Westküste und Ostküste ist das Akzeptieren des Klimawandels am größten; im mittleren und südlichen Teil der USA ist hingegen die Leugnung des Klimawandels prägnanter. Der größte Faktor soll dafür die politische Zugehörigkeit sein. So weisen Republikaner die stärkste Korrelation mit Klimaleugnern auf. Weitere Einflussfaktoren seien das Bildungsniveau, das Einkommen und der Grad der Abhängigkeit der regionalen Wirtschaft von fossilen Brennstoffen zur Energieerzeugung.

"Dies deutet darauf hin, dass Gemeinden mit einer hohen Rate von Klimawandelleugnern Gefahr laufen, andere wissenschaftlich fundierte Gesundheits- oder Sicherheitsempfehlungen zu ignorieren", so der Hauptautor der Studie, Dimitrios Gounaridis, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Sustainable Systems der U-M. Ein Grund für dieses Misstrauen sei unter anderem Donald Trump, dessen Tweets den größten Einfluss auf Klimaleugner hätten. Da die Wahlsaison in der USA in vollem Gange ist, schlagen die Autoren Medienunternehmen vor, das Maßnahmen eingeleitet werden sollen, die zur Prävention von Klimaleugnern beitragen, wie zum Beispiel das Sperren von Benutzern oder Kommentare in den sozialen Medien.