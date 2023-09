Die Daten, die die Forscher Inês Martins verwendet haben, gehen bis ins Jahr 1960 zurück. In dieser Zeit, die Forscher inzwischen das Anthropozän, also das Erdzeitalter der Menschheit nennen, habe sich die Körpergröße auf unterschiedliche Weise verändert. "Unsere Studie deutet darauf hin, dass der allgegenwärtige Wandel in der Zusammensetzung der biologischen Vielfalt, der sich derzeit vollzieht, eine tiefgreifende Umstrukturierung nicht nur der Arten, sondern auch der wichtigsten Merkmale der lebenden Organismen darstellt", schreiben die Autoren.