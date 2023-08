Kombucha ist ein mit Bakterien und Hefen fermentierter Tee, der bereits 200 v. Chr. in China konsumiert wurde und der sich seit den 1990er-Jahren auch in den USA und in Westeuropa zunehmender Beliebtheit erfreut. Das Teegetränk steht in dem Ruf, Immunität und Energie zu verbessern sowie Heißhungerattacken und Entzündungen zu verringern. Wissenschaftliche Beweise dafür waren bislang jedoch begrenzt. Das Ergebnis der neuen Pilotstudie weist den Autoren zufolge auf das Potenzial von kombucha zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern hin, was jedoch durch größere Studien noch genauer untersucht werden müsste.