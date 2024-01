In der Wissenschaft kommt es nicht nur auf systematisches Arbeiten und akribisches Forschen an, sondern auch auf Kreativität. Wie diese am besten zu fördern ist, damit befassen sich die beiden Forscher Martin Lercher von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Itai Yanai von der New York Universität. Ihr Tipp: "Reden Sie mit anderen. Indem wir sprechen, sammeln wir nicht nur Informationen oder Ideen, sondern wir können auch neue Gedanken improvisieren, die uns allein nicht zugänglich sind." Grund dafür sei, dass Sprache Struktur ins Denken bringe. Vor allem gesprochenes Wort sei wichtig, da der Austausch mit anderen und Feedback die Gedankenwelt besser ordnen würden.