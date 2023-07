Küstenseeschwalben legen im Laufe ihres Lebens Flugstrecken zurück, die dem dreimaligen Flug zum Mond und zurück entsprechen. Damit gelten sie als die Zugvögel mit der längsten Zugstrecke und sogar als jene Tiere auf der Erde mit den längsten Wanderungen überhaupt. Grund dafür ist, dass Küstenseeschwalben (Sterna paradisaea) in der Nordpolregion brüten und in der Südpolregion überwintern.

Weil sie einen so enorm großen Lebensraum bewohnen, gehen britische Forscher davon aus, dass Küstenseeschwalben auch die Gefahren des Klimawandels gut meistern können. Eine Studie unter Leitung der University of Exeter und des britischen nationalen Wetterdienstes Met Office UK sieht zwar in einer schlechteren Nahrungssituation im Nordatlantik eine Bedrohung. Die Gesamtauswirkungen des Klimawandels auf wandernde Küstenseeschwalben werden jedoch als gering eingeschätzt. Der Grund: Wegen des Lebens in so großen Gebieten gelten die Super-Zugvögel, die ein Alter von bis zu 30 Jahren erreichen, als besonders widerstandfähig.