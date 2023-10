Mit dem Ersten Spatenstich für das Leibniz-Institut für Länderkunde (ifl) hat in Leipzig die großflächige Umgestaltung des Wilhelm-Leuschner-Platzes begonnen. Die Gesamtkosten für den Neubau in Höhe von 47 Millionen Euro teilen sich der Bund und der Freistaat Sachsen. Bis zum Frühjahr 2026 soll der Komplex den bisherigen Plänen zufolge fertiggestellt und bezogen sein.

Ifl-Direktor Sebastian Lentz sagte anlässlich des Spatenstichs: "Der Neubau im Herzen von Leipzig wird ausgezeichnete Bedingungen für kreative Forschen und Arbeiten bieten." Das 1992 gegründete Leibniz-Institut für Länderkunde ist seit 1996 am Stadtrand der sächsischen Metropole untergebracht. Seine Vorläufer waren aber immer Zentrum von Leipzig beheimatet. Frühester Vorläufer des Instituts war das 1892 gegründete "Museum für vergleichende Länderkunde" der Stadt Leipzig. Dieses wurde 1942 in "Deutsches Institut für Länderkunde" umbenannt, welches 1969 wiederum als "Institut für Geographie und Geoökologie" an die Akademie der Wissenschaften der DDR angegliedert wurde.