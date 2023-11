Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Wissen-News Leopoldina-Vortrag widmet sich Leugnung der Wissenschaft

Hauptinhalt

15. November 2023, 15:58 Uhr

Eine Vorlesung des Bielefelder Wissenschaftsphilosophen Martin Carrier widmet sich am 22. November an der Leopoldina in Halle dem Thema Fälschung und Leugnung von Wissenschaft. Unter anderem geht es darum, wie Desinformation anhand methodischer Fehler aufgedeckt werden kann.