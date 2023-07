Machu Picchu Machu Picchu ist eine UNESCO-Weltkulturerbestätte in der Region Cusco in Peru. Das im 15. Jahrhundert erbaute königliche Anwesen liegt in 2.430 Metern Höhe auf einem Bergrücken zwischen zwei Anden-Gipfeln, von denen einer der Berg Machu Picchu ist. Der Ort liegt in der Region Cusco, 75 Kilometer nordwestlich der Stadt Cusco. Erbaut wurde die einst aus 216 Steinbauten bestehende Stadt auf Befehl des Inka-Herrschers Pachacútec Yupanqui (1438-1471). Heute ist Machu Picchu eine der bekanntesten archäologischen Stätten der Welt und zieht jedes Jahr hunderttausende Besucher an.