In Deutschland sterben in ländlichen Regionen mehr Menschen an einem Herzinfarkt als in Städten. Laut einer Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPIDR) in Rostock liegt das aber wahrscheinlich nicht an einer schlechteren notfallmedizinische Versorgung, sondern daran, dass auf dem Land anteilig mehr Menschen einen Herzinfarkt erleiden.