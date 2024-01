Menschen beobachten andere Menschen, um zu lernen. Dies gilt nicht nur für Verhaltensweisen, sondern auch für Essgewohnheiten. Eine neue Studie hat sich mit dem Zusammenhang von der Reaktion anderer beim Verzehr von Gemüse und den eigenen Essgewohnheiten von Frauen am Beispiel Brokkoli befasst. Vor allem beobachteter Ekel habe demnach einen großen Einfluss auf eigene Vorlieben. "Wir konnten zeigen, dass das Beobachten anderer beim Verzehr eines rohen Gemüses mit einem negativen Gesichtsausdruck die Vorliebe erwachsener Frauen für dieses Gemüse verringert, nicht aber ihr Verlangen, es zu essen", sagte Katie Edwards, Forscherin an der Aston University School of Psychology.