Antike Ziegelstiene, die mit den Namen mesopotamischer Könige beschriftet sind, ermöglichen Rückschlüsse auf die Stärke des einstigen Magnetfeldes der Erde. Das ist das Ergebnis einer in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlichten Studie von Wissenschaftlern aus den USA, Israel und Großbritannien, bei der die magnetische Stärke des in den Ziegeln enthaltenen Eisenoxids analysiert wurde.