Die NuScale-Minireaktoren sind dem Science-Bericht zufolge zwar klein, für ein fortschrittliches Reaktordesign jedoch relativ konventionell gebaut. Während andere fortschrittliche Reaktormodelle auf exotische Kühlmittel angewiesen sind, kommen NuScale-Reaktoren weiter mit Wasser aus. Außerdem wird derselbe niedrig angereicherte Uranbrennstoff wie in bisherigen Leistungsreaktoren verwendet. Aufgrund der geringen Größe der Minireaktoren wird das Kühlwasser zudem durch einfachen Strömungstransport (Konvektion) durch die Reaktorkerne getrieben, was teure Pumpen überflüssig macht. Zudem könnten die Minireaktoren in Massenproduktion hergestellt und als Ganzes an einen Standort geliefert werden, wodurch Kosten gesenkt würden, so der Bericht weiter.