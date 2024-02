"Odysseus" war am 15. Februar um 7:06 Uhr MEZ mit einer SpaceX-Trägerrakete vom Kennedy Space Center in Florida abgehoben. Nach dem Start informierte Intuitive Machines regelmäßig über den "ausgezeichneten" Zustand des Nova-C-Landers und veröffentlichte auch Bilder. Die "Odysseus"-Mission ist Teil des Programms CLPS (Commercial Lunar Payload Services) der Nasa. Mit ihm will die US-Raumfahrtbehörde möglichst günstig und effizient Wissen für ihre geplante bemannte Rückkehr zum Mond sammeln.