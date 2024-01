Wissenschaftler haben in verschiedenen Gebieten der USA die Hitzebeständigkeit der Tigermücke (Aedes Albopictus), die auch immer häufiger in Europa vorkommt, untersucht. Dabei haben sie eine erschreckende Feststellung gemacht: Das Insekt, was auch Krankheitsträger wie das Dengue-Virus überträgt, passt sich wohl je nach den Umweltumständen besser an hohe Temperaturen an als bisher vermutet. "Wir fanden signifikante Unterschiede zwischen den Populationen, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Larven, wobei diese Unterschiede bei den Erwachsenen stärker ausgeprägt waren", so Katie Westby, leitende Forscherin des Projekts von der Universität Washington.