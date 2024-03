Die Teilnehmer der im Cochrane Review "Massage zur Behandlung von Nackenschmerzen" berücksichtigten 33 Studien litten an subakuten und anhaltenden Nackenschmerzen, deren Intensität von mäßig bis sehr stark variierte. In den Studien wurden sehr unterschiedliche Massagetechniken angewendet. Am häufigsten kam die ischämische Kompression zum Einsatz, bei der ein anhaltender Druck auf das zu behandelnde Weichteilgewebe ausgeübt wird. Welche der Massage-Techniken bei Nackenschmerzen am vorteilhaftesten ist, müsste Chochrane Deutschland zufolge erst noch in größeren, gut konzipierten Studien mit höheren Dosierungen untersucht werden.